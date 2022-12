La cuesta de enero es un 2,3% más pendiente en la factura de la luz por eso la gente ya no sabe qué hacer. Algunos intentan no encender tanto la luz y a otros no les importa pasar un poco más de frío si la factura baja.

Uno de los sectores más perjudicados es el de la hostelería. El Bar Varas de Madrid tiene 40 metros cuadrados pero al tener un lavavajillas, tres cámaras frigoríficas, un fabricador de hielo, una cafetera, una freidora, un horno y una máquina tragaperras su factura asciende a los 1.200 euros. Lo mismo que cobra un camarero.

Por eso Juan Varas, el dueño, tiene que ingeniárselas para no gastar más de la cuenta aunque no pueda desconectar las cámaras frigoríficas. Afirma que como las cosas sigan por este camino, muchos bares tendrán que cerrar.

Mucha gente piensa que volveremos a la época de las velas. Para saber más cómo podremos ahorrar lo consultamos con un experto: El dueño de Iluminación Raquel que nos comenta cuál es la mejor bombilla para ahorrar: “La bombilla incandescente es la que se debería denegar siempre porque es la que más consume, las de bajo consumo solo son rentables si van a estar mucho tiempo encendidas y la más recomendable es la bombilla led con la que ahorras un 80% con respecto a las bombillas de toda la vida”.

Encendemos la imaginación con estas ideas para no apagarnos cuando nos llegue la próxima factura.