Génova podría estar preocupado por la alcaldía de Madrid. Según publica Infolibre, el PP ha iniciado un sondeo a sus votantes para conocer la imagen que tienen de Ana Botella con preguntas como esta.

A la pregunta de cómo valora la gestión de la actual alcaldesa de Madrid, la ciudadanía se muestra contundente. Botella suspende. "Pésima, fatal o nefasta", son algunos de los objetivos que reflejan el descontento de los madrileños.

"A Ana Botella le doy un cero raspado"

Si hemos de evaluar a la regidora de la capital, las notas son un tanto pobres: "Le doy un cero raspado", sentencia el más expresivo de los encuestados. La más generosa le da "un 5 y si llega".

El sondeo estaría encaminado a las elecciones municipales de 2015. Y podría contener otras preguntas más controvertidas. Por ejemplo: ¿Tiene algo que ver que Ana Botella sea la mujer de José María Aznar? "Algo tendrá que ver", opina un ciudadano. "Yo no conozco a esta señora carrera política como para estar en el puesto en el que está", argumenta una encuestada.

Esta mañana Esperanza Aguirre dio a entender que conocía esa encuesta. Y aunque no está en sus planes ser alcaldesa, habla de cuatro candidatas a encabezar la lista. "Yo he dejado de momento la primera fila de la política y no hay nada que me haga cambiar esa opinión. Ahora que el Partido Popular está en dificultades, ¿todas las candidatas son mujeres? Cuatro mujeres hay", cuenta la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La periodista Esther Palomera ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que se barajan cuatro nombres y todos de mujeres: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Lucía Figar y la actual alcaldesa, Ana Botella.

Con esta información salimos a la calle. Las que más apoyos tienen son Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre y, teniendo en cuenta que Cristina Cifuentes ya desmintió querer la alcaldía, tal vez podríamos ver a Esperanza Aguirre como alcaldesa.