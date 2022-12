Los ciudadanos perciben un déficit en formación científica, según la VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de FECYT. Concretamente, el 47,1 por ciento de los preguntados consideran que su educación científica es baja o muy baja, frente al 41,5 por ciento que pensaba lo mismo en 2012.



El director general de FECYT, José Ignacio Fernández Vera, ha explicado que esta percepción mejora respecto a 2004 pero desciende en los dos últimos años. Además, ha destacado que los jóvenes de entre 15 y 24 años perciben una mejor educación científica que la media, pues solo el 31,4 por ciento la califica de baja o muy baja.



En la pregunta sobre conocimientos científicos concretos, la nota media de los entrevistados se ha situado en 7,2 sobre 10. Comparando los resultados con las preguntas idénticas que se hicieron en 2006 hay una notable mejoría, ya que entonces la media era de 5,84.



En este sentido, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, que ha participado en la presentación de este estudio, ha explicado que la formación científica de los alumnos españoles "es mejorable". A su juicio, la ciencia debería estar incluida en todas las tareas y asignaturas de las escuelas "desde el primer momento".



Para Vela, la "vocación científica" nace a través del "conocimiento" y también por el "incentivo" de los profesores. Vela ha señalado que este aspecto puede verse impedido por "el propio recorrido de los profesores" puesto que algunos de ellos pueden dejar de estudiar materias como, por ejemplo, matemáticas, "muy temprano".



Continúa el interés

Lo que sí ha mejorado con los años es la imagen que los ciudadanos tienen sobre la ciencia. El documento apunta a que un 59,5 por ciento afirma que ésta tiene más beneficios que perjuicios frente a un 53 por ciento en 2012, lo que supone un aumento del 12,2 por ciento desde 2002.



El estudio también señala que el interés por la ciencia y la tecnología se mantiene estable en un 15 por ciento de los españoles (15 por ciento en 2014 frente a 15,6 por ciento en 2012). "Un dato que demuestra que la ciencia interesa si se tiene en cuenta que en los últimos dos años otros temas como el empleo o la política han ocupado el centro de los debates ciudadanos", ha afirmado Fernández Vera.



Así, la ciencia y la tecnología se sitúa por delante de temas como economía y empresas, sucesos, medio ambiente, o pensiones, entre otros.



Por edades, el interés por la ciencia es mayor entre los más jóvenes y mayor también en hombres que en mujeres: 20,9 por ciento frente al 9,9 por ciento. Esta brecha de género se mantiene en todos los tramos de edad, incluso en los más jóvenes.

Tanto Fernández Vera como Vela han mostrado su "preocupación" por esta brecha de género. Para la secretaria de Estado esta situación puede deberse a la "ausencia de caras femeninas" en la ciencia. "Sólo un 5 por ciento de los premiados en galardones científicos, tanto nacionales como internacionales, son mujeres", ha recordado Vela.



Otro de los datos destacados del estudio revela que uno de cada cuatro españoles no está interesado en ciencia, fundamentalmente porque no la entiende, aunque este porcentaje desciende ligeramente respecto a 2012, del 25 al 24,3 por ciento. De ese porcentaje, el 35,9 por ciento atribuye ese desinterés a que no entiende la ciencia.



En relación a la imagen social de la ciencia, los científicos vuelven a ser en esta encuesta la segunda profesión más valorada con un 4,40 sobre 5 (subiendo respecto al 4,24 de 2012), solo por detrás de los médicos (4,55). A continuación se sitúan profesores (4,28) e ingenieros (4,14).



Ciencia y medios de comunicación

Con respecto a la ciencia y la tecnología en medios de comunicación, el documento señala que, respecto a años anteriores, se acentúa el déficit de información científica percibido, pues existe una diferencia entre el nivel de información (2,82 sobre 5) y el grado de interés (3,25 sobre 5) de un 0,43.



Internet es la primera fuente de información científica para un 39,8 por ciento de los ciudadanos. Pero es la televisión la fuente más consultada cuando se citan tres medios para estar informado de ciencia (72,1%) e Internet se sitúa en segundo lugar con el 56,7 por ciento.



Los jóvenes utilizan mayoritariamente Internet para informarse de ciencia: un 84,4 por ciento de penetración en jóvenes de 15 a 24 años y un 78,4 por ciento en los de 25 a 34 años. Wikipedia es la primera fuente de información científica en Internet (32,7%), seguida muy de cerca por los medios digitales generalistas (31,5%) y de las redes sociales (30,8%).



Al respecto, los ciudadanos consideran que Internet es el único medio que presta suficiente atención a la información científica (61,5%), mientras que la mayoría percibe que televisión, radio y diarios y revistas no incluyen suficiente información sobre estos temas.



Una prioridad de gasto

Las prioridades de gasto público de los españoles se concentran en sanidad y educación (por encima del 80%) seguidas de pensiones (46,6%) y desempleo (42,9%). Como primer ámbito después de los sectores básicos se sitúa la ciencia y tecnología con un 23,4 por ciento de ciudadanos que la eligen entre sus cuatro prioridades de gasto público.



La ciencia obtiene mayor apoyo entre los jóvenes (27,5%) y personas con estudios universitarios (35%). Tres de cada cuatro españoles considera además que en un contexto de recorte de gasto público los distintos gobiernos deberían invertir más en ciencia y tecnología. Este apoyo ciudadano ha crecido sustancialmente pasando del 53,7 por ciento de apoyo a mayor inversión en I+D en 2010 al 79,8 por ciento de 2014, en el caso del Gobierno central.



Además, en 2014 por primera vez son mayoría los ciudadanos que consideran que deberían desempeñar un papel más importante en las decisiones sobre ciencia y tecnología que les afectan. También, dos de cada tres ciudadanos españoles (64,7%) estarían dispuestos a donar a la ciencia, frente a un 57,1 por ciento en 2012, aunque más de la mitad matiza que ahora no tiene posibilidades para hacerlo.