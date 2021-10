Durante el viernes del pasado fin de semana -el primero de apertura del ocio nocturno- miles de jóvenes trataron de acceder a una de las discotecas de Sant Cugat del Vallès, Bareclona. Amontonados en la puerta esperaron al momento justo en el que se abrieron las puertas y todos entraron en avalancha. La caótica situación provocó que varios de ellos resultasen heridos.

Más Vale Tarde ha charlado con la madre de una de las afectadas, quien asegura que no había ningún tipo de organización, ni colas, ni protocolos por parte de la discoteca. Aunque su hija sí contaba con una entrada anticipada para poder acceder, no todas las personas que intentaron entrar contaban con una. "Hubo una avalancha muy grande y mi hija se cayó al suelo. Tuvimos que llevarla al hospital", explica la madre, y asegura que no se encuentra muy bien.