Luis Quevedo vuelve a Más Vale Tarde de la mano de 'Érase una vez... la vacuna'. El experto ha explicado cómo funciona en nuestro cuerpo las nuevas vacunas contra el coronavirus. Para ello es necesario recordar que dependiendo de la vacuna actuará de diferentes formas en nuestro cuerpo.

La vacuna que tiene RMMA mensajero lo que hace es que la vacuna fabrique pedazos del virus que acabarán siendo procesados por células y creando inmunidad. La inmunidad se puede generar mediante dos tipos de células: las D, que son las que fabrican los anticuerpos que medimos en sangre mediante los famosos test, y las células T, que son las que van a matar las células infectadas de nuestro cuerpo.

Pero, ¿qué reacciones tiene la vacuna en nuestro cuerpo? Además de los efectos adversos conocidos mediante la vacunación de Reino Unido, la mayoría de las personas desarrollan efectos leves, como fatiga, dolor de cabeza o fiebre.

En 2% de las personas que se la inoculen tendrán fiebre. Eso implica unas 700.000 personas antes de que acabe el año, según los cálculos de las personas que quieren vacunar. Ese número de personas podrá tener una fiebre de entre 39 y 40º durante ocho o 12 horas, por lo que el resultado será duro, aunque no peligroso.

En la primera dosis que damos de la vacuna empiezan a activarse estas células, pero no será hasta la segunda dosis cuando se refuerce.

¿Y qué ocurre con las personas que ya tienen anticuerpos y se inoculan la vacuna? Se aconseja que se vacunen igual porque se desconoce cuál ha sido la potencia con la que ha afectado el virus a ese cuerpo, por lo que la única manera de conocer la respuesta inmune real es con la vacuna.

Otra de las dudas más frecuentes es qué puede ocurrir si quien se vacuna está infectado por COVID y no lo sabe. Según el experto, no hay ningún problema en hacerlo, de hecho, no se ha descrito ningún tipo de caso peligroso en este sentido.

También ha sembrado la duda en los últimos días la ley seca impuesta por Rusia para las personas que se inoculen la vacuna de Spuknik. Lo cierto es que el alcohol daña el sistema inmunitario, pero no se conoce que afecte de forma directa a la inoculación de las vacunas.