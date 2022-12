El Mushashi fue hundido en 1941 junto con un hermano gemelo, el acorazado Yamoto. Sus cañones fueron los más poderosos del ejército y juntos constituyeron una propia armada invencible, al menos para la propaganda nipona.

Pero las bombas norteamericanas terminaron hundiendo el sueño de la armada imperial en 1944. En el ataque al Musashi perdieron la vida más de un millar de hombres. Y durante 70 años, el barco ha permanecido perdido en el océano.

Después de todo este hallazgo histórico y científico, las autoridades japonesas no han tardado en ponerse en contacto con Allen, con el objetivo de recuperar algunas de las piezas del buque. Los restos del Yamoto, hundido en 1945, no sólo descansan hoy en un museo, sino que su fama ha trascendido al cine y a la televisión.