El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ya no es el hombre más rico del mundo, pues ha perdido su puesto detrás del presidente y director ejecutivo de la lujosa LVMH, el francés Bernard Arnault y su familia, según la agencia Bloomberg. El dueño de Louis Vuitton tiene una fortuna de 182.000 millones de euros gracias al éxito de sus empresas.

Así Arnault ha desbancado del puesto a Elon Musk. Todas son malas noticias para el también dueño de SpaceX, ya que este jueves su gran cohete explotó en los cielos de Texas (EEUU) pocos minutos después de un exitoso despegue. Sus pérdidas han provocado que ahora su lugar lo ocupe el francés, que es el líder absoluto.

La firma de lujo, bajo las iniciales de LVMH, es un imperio de la cosmética de lujo, de la ropa de lujo, de los relojes, de la marroquinería, etc. Bernard tiene 74 años y está pensando en el futuro de su emporio y una de sus preocupaciones es quién le va a suceder en el poder.

Bernard tiene cinco hijos de dos mujeres distintas. Una vez al mes se reúne con los cinco en una misma mesa para comer. Saca un Ipad y les plantea temas de discusión y les pide opinión sobre la gestión de la compañía. Es una especie de 'casting' que lleva años haciendo a sus hijos para determinar quién está mejor preparado para liderar Louis Vuitton.