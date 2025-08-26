Elisa Beni, tajante: "Si todos los políticos tuvieran el mismo espíritu que Margarita Robles, nos irían mejor las cosas"

Elisa Beni hace en este vídeo de Más Vale Tarde una defensa de Margarita Robles después de su tensa comparecencia en el Senado por los incendios: "No nos cabe duda de que ha estado al pie del cañón".

Hoy Margarita Robles comparecía en la comisión del Senado en una intervención tensa donde ha respondido con dureza a los ataques de algunos senadores del PP por los incendios.

"Es muy buena política, lo ha sido siempre", pone en relieve Elisa Beni en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que en la cuestión de los incendios "a todos no nos cabe ninguna duda de que ha estado al pie del cañón".

En este sentido, defiende que "si todos los políticos tuvieran el mismo espíritu que Robles, a lo mejor nos irían mejor las cosas".

"A lo mejor es que es un estilo de política antiguo", comenta la periodista, que recuerda a aquellos que han dicho que esta comparecencia era para sacar a la ministra de Defensa del letargo vacacional, que "todos sabemos que ha estado desde el principio llamando e interesándose".