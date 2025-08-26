Elisa Beni y Ramón Espinar protagonizan un tenso rifirrafe: "No estoy de acuerdo con lo que dices y lo escucho con respeto"

Elisa Beni se ha mostrado molesta con las palabras de Marlaska, que ha criticado la actitud del PP. La periodista considera que el ministro debería elevar el nivel 3 la emergencia a causa de los incendios.

Continúa la bronca política entre el Partido Popular y el Partido Socialista debido a la gestión de las autonomías de los incendios. Y este conflicto se ha trasladado hasta el plató de Más Vale Tarde donde Ramón Espinar y Elisa Beni han protagonizado un tenso enfrentamiento.

Sobre el cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, Beni no ha podido disimular su desagrado por las palabras de Fernando Grande-Marlaska, que ha criticado la actitud del PP en los últimos días de los que afirma que usan la tragedia "con fines políticos".

"Ese señor tiene la potestad legal de elevar el nivel 3 la emergencia y coger el timón de cualquier emergencia", señala Beni. "No sé qué pensará él que es el nivel 3", añade. "Los españoles no podemos estar a expensas de que, dependiendo de que en los territorios gobierne gente de diferentes partidos, nos quedemos vendidos", manifiesta, molesta.

Espinar, por su parte, expone que es "tentador intentar señalar culpables, pero, lo cierto, es que, por mucho que se diga muy airado, lo cierto es que ninguno de los expertos que tienen alrededor los gobiernos autonómicos y el central han aconsejado elevar el nivel 3".

El analista indica que esto se debe a que la gestión de los recursos estaba en marcha. "¿Entonces estaba todo bien?", interrumpe Beni. "Déjame acabar, Elisa, que yo te escucho a ti", responde Ramón, "y tampoco estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy de acuerdo con lo que tú dices y lo escucho con respeto y con atención".

"Ninguno de los expertos le han dicho a Marlaska que declare el nivel 3", afirma Ramón. "Lo que hay que hacer para gestionar mejor los incendios es trabajar en diciembre, enero, febrero y marzo en prevenirlos", concluye el analista.