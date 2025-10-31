Elisa Beni, sobre los graves disturbios en la Universidad de Pamplona: "No recordaba esto desde la kale borroka y la lucha con ETA"

En Más Vale Tarde, la periodista ha lamentado estos enfrentamientos entre los abertzales y la Policía, que han terminado con cuatro agentes heridos y dos detenidos: "No se veía desde los años de plomo".

Disturbios en Navarra. Enfrentamientos entre miembros de la izquierda abertzale y la Policía. Agresión a un periodista al que dieron patadas y puñetazos. Al que no permitieron hacer su trabajo. Todo, por el anuncio de Vito Quiles de ir a la Universidad de Pamplona. A un lugar al que no tenía autorizado ir y al que, viendo lo que estaba pasando, terminó por no acudir.

Pero a pesar de su ausencia sí se concentró allí una gran multitud a modo de protesta. Sí que había allí, además, profesionales del periodismo. Perfectamente identificados. Con la única labor de informar de lo que allí sucedía. Tan solo por eso se llevó una brutal paliza por una multitud de abertzales.

Una que acabó en disturbios y graves enfrentamientos entre estos individuos y la Policía. Que acabó con cuatro agentes heridos y dos detenidos en el campus. En algo que Elisa Beni, en Más Vale Tarde, ha analizado y lamentado.

"Estudié allí en los años 80 y no recordaba algo así desde la kale borroka y la lucha con ETA", ha afirmado en el programa que presentan Iñaki López y Cristina Pardo.

Y ha ido más allá: "Esto no se veía desde los años de plomo. Es como un flashback, como volver acosas que ya habíamos superado".

