En la fiesta que reúne a los nominados a los Goya, el actor Eduard Fernández, nominado por la película 'Todas las mujeres', afirma que el panorama actual está reivindicativo. Sin embargo, cree que la gala de los Goya no debería verse empañada por la polémica. "No sé si es el lugar adecuado para que sea más o menos reivindicativa".

El actor insiste en que "el cine debería ser para todos los españoles". Fernández no entiende por qué parece que los del cine "seamos sólo de una parte de España". Fernández ha estado nominado varias veces, aunque "sólo me han tocado dos, a ver si esta vez me toca".

Sobre las protestas de los vecinos de Gamonal, considera que "los españoles son conscientes de que mucha gente es culpable". "Si la justicia no logra condenarlos, dejas de confiar en ella", explica. El actor no cree que el pueblo esté cometiendo "ninguna barbaridad" al luchar por sus intereses y expresar libremente su opinión.