Edu Galán: "El PP tiene que entender que con respecto a Vox tiene que seguir una estrategia sanchista"

La victoria de María Guardiola en Extremadura deja a Vox como un actor clave para formar gobierno. Aunque el PP ganó un escaño más, sigue dependiendo de la ultraderecha.

El día después de las elecciones autonómicas en Extremadura, la derecha analiza la victoria de María Guardiola. La líder del Partido Popular extremeño ha logrado 29 escaños, uno más que en los comicios de 2023, consolidando su posición al frente del bloque conservador.

Sin embargo, Guardiola vuelve a depender de Vox para poder formar gobierno. Aunque le bastaría con la abstención de la formación de ultraderecha, en el PP asumen que ese apoyo tendrá un coste político elevado.

El contexto es ahora más complejo que en la pasada legislatura. Vox ha aumentado su representación hasta los 11 escaños, seis más que en 2023, lo que refuerza su capacidad de presión. Entonces, Guardiola acabó pactando con el partido de Santiago Abascal para gobernar.

Desde Más Vale Tarde, Edu Galán reflexiona sobre la estrategia del Partido Popular y advierte de la necesidad de un cambio para frenar el crecimiento de Vox y evitar depender de sus votos. Una reflexión especialmente relevante ante las elecciones previstas en 2026 en comunidades como Aragón, Andalucía y Castilla y León.

"El PSOE ya es una variable indiferente, es patético, pero es una variable indiferente y totalmente independiente a la subida de Vox. El tema es cuándo el PP va a entender por fin que con respecto a Vox deberían tomar una estrategia al estilo sanchista", afirma el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí