Edu Galán, tajante con el ladrón de ropa interior de Barcelona: "No solo es intolerable sino que es criminal"
Laia y Abril han denunciado que un hombre roba la ropa interior que dejan tendida en su terraza. Este individuo ha llegado a ser detenido, pero, a pesar de ello, esto no ha hecho que deje de actuar.
Dos jóvenes de Barcelona han denunciado que un hombre roba la ropa interior que tienen tendida en su terraza. Laia y Abril viven en un bajo, lo que hace que este caco tenga fácil acceso a el mismo. Por eso, decidieron poner una cámara y llego a ser detenido. Esto no ha impedido que siga actuando, atemorizando a las dos chicas ya que consideran que es un acosador.
Beatriz de Vicente considera que el sujeto que está llevando a cabo estos hechos es "absolutamente aterrador". "Pido a las autoridades que se hagan eco de algo que es altamente inquietante y que tiene muy mal pronóstico", señala la abogada.
Pedro Águeda, por su parte, señala que cada vez es más habitual que proliferen viviendas que antes eran locales y que se reforman para convertirse en domicilios. Estas, al estar a pie de calle, hacen que sean de fácil acceso. "La arquitectura estaba empezando a tener un planteamiento feminista con respecto a cómo se organizaba la ciudad", señala, "y esto es lo contrario, el afán de hacer negocio".
Edu Galán expone que este tipo de actitudes hace unos años parecían "risibles", "y ahora estamos muy concienciados de que esto no solo es intolerable, sino que es criminal". María Claver está extrañada de que necesiten más pruebas para actuar. Beatriz señala que existe mucha ignorancia a este respecto. "Esto no es un hurto de ropa interior, es la escalada criminal de un depredador", concluye la abogada.
