Edu Galán, sobre las nuevas revelaciones de la relación entre Trump y Epstein: "No teníamos ni pruebas ni dudas"

Edu Galán reflexiona en este vídeo sobre la filtración de documentos que demostrarían que Trump no solo conocía los abusos a menores de Jeffrey Epstein, sino que incluso podría haber estado con alguna de las víctimas.

El Partido Demócrata ha filtrado nuevos documentos que hablarían sobre la relación de Donald Trump con el magnate pederasta Jeffrey Epstein. En los emails difundidos, Epstein le contaba a su conseguidora que Trump habría pasado horas en su casa con una de las víctimas.

En otro de los correos, enviado a un periodista crítico con Trump, Epstein le habría dicho que el presidente de Estados Unidos "por supuesto que sabía lo de las chicas".

Acusaciones "tremendas" contra Trump según Edu Galán, que sin embargo señala en el vídeo sobre estas líneas que "cualquiera que le hayamos dedicado un tiempo a la biografía de Trump no teníamos ni pruebas ni dudas".

Galán afirma que "había un porcentaje altísimo de que esta relación no fuese simplemente un 'iba a tus fiestas'" y que, a juzgar por los mails, "Trump sabía perfectamente los tejemanejes de Epstein y, muy probamente, participó".

Además, apunta que el 'caso Epstein' apela mucho a la base de votantes de Trump, que pide que se publiquen los archivos del magnate: "Es una dulce venganza para los que no somos fans", comenta.

