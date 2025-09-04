Se vienen tres años de problemas
Edu Galán ironiza sobre el caso ferroviario: "Este fin de semana voy con mi niña al Tren de la Bruja y estoy asustado"
Mientras hoy se producían nuevos retrasos en los trenes con salida y destino Madrid, Óscar Puente avisaba de que se avecinan tres años con problemas ferroviarios por la coincidencia de trenes nuevos y viejos. La reacción de Edu Galán, en este vídeo.
Un fallo informático ha provocado que, durante unas horas, los trenes de alta velocidad con salida y destino Madrid sufrieran importantes retrasos, provocando problemas también en otras estaciones, como la de Chamartín.
Óscar Puente afirmaba hoy que el sistema ferroviario español es el segundo más puntual de Europa, después de Suiza, pero que se avecinan tres años de problemas.
Por un lado, provocado por los trenes nuevos "que algún problema darán" y, por el otro, por el material más antiguo que afronta "sus últimos años de vida".
"Lo que han conseguido es que estemos todos asustados", comenta Cristina Pardo, que desvela el sobresalto que le ha provocado recibir un mensaje de RENFE y "solo me cambiaba de asiento".
Edu Galán, por su parte, tira de ironía en el vídeo sobre estas líneas: "Este fin de semana voy con mi niña al Tren de la Bruja y estoy asustado".