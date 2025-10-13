Edu Galán, irónico sobre el vídeo de Sánchez por el 12 de octubre: "Me falta el himno, la cruz cristiana y la cabra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado el Día de la Hispanidad con un vídeo en sus redes sociales. Sin embargo, la ausencia de la bandera de España en las imágenes ha generado polémica y reacciones divididas.

Con motivo del Día de la Hispanidad, el presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en sus redes sociales para felicitar la Fiesta Nacional a todos los españoles. Sin embargo, lo que pretendía ser un mensaje institucional se ha convertido en motivo de polémica por la ausencia de la bandera de España en la felicitación.

"Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, ¡Feliz Fiesta Nacional!", decía Pedro Sánchez en su vídeo.

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López no entiende las críticas hacia el presidente, pues considera que el vídeo representa a todos los españoles. "Aquí hay imágenes de muchas comunidades autónomas, de muchas costumbres, de muchas tradiciones, y me atrevería a decir algo que nos llena de orgullo a todos los españoles como es la Sanidad Pública. Más español que eso no se me ocurre", opina el presentador.

Por su parte, el escritor Edu Galán ha recurrido a la ironía para analizar el discurso de Sánchez por el Día de la Hispanidad: "Me falta el himno, la cruz cristiana y la cabra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.