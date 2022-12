'Más Vale Tarde' habla con la rapera ‘Discípulo de la Rima’ para conocer sus impresiones sobre la repercusión generada por sus rimas. “No me lo esperaba tan grande y menos en tan poco tiempo”, afirma la rapera.

"Con Monago no lo estuve preparando, me dieron vía libre para escribir sobre lo que quisiera y decidí centrarlo en la cultura extremeña que es en lo que estoy involucrada. Podría haberlo hecho sobre otras cosas", cuenta. "Tenía que destacar algo de Monago y yo decidí utilizar frases explícitas de él en toda la canción y escogí con las que más me sentía identificada".

La frase de "un presidente que siempre dice la verdad" es del propio Monago, aunque Discípulo la suscribe. "Todo el mundo busca un presidente más fuerte, más valiente y más capaz".

La rapera intenta no meterse en política y evita manifestarse sobre el sentido de su voto, aunque desea suerte a la candidatura de Monago. "Espero que si su intención era conseguir más votos, lo consigan".

"Me caen bien las ideas que expreso en la canción. Me encanta Extremadura, me considero una extremeña orgullosa de mi tierra y la cultura extremeña es levantar a los artistas extremeños y tirar para adelante, me repercute y es de lo que hablo be la canción".