María Ángeles Heredia ha denunciado que su hijo sufre acoso escolar de un profesor y de tres alumnos. Lo descubrió tras leer su agenda escolar donde ponía que se "quiere morir". La madre ha hablado en Más Vale Tarde este viernes, donde ha pedido que se tomen ya medidas contra los agresores. "No es el primer curso en el que le agreden", ha asegurado la madre del niño de 11 años.

La madre ha puesto hincapié en un profesor, que es su tutor. María ha asegurado que en el momento en el que ha denunciado esta situación en el colegio pidiendo que se active el protocolo antiacoso, el profesor empezó un el acoso y derribo contra el niño: "Atacarlo, sacarlo de clase, agarrarlo de forma brusca". No solo eso, asegura María, sino que le ha llegado a decir delante de todos los compañeros que "no va ser nada en la vida y que no es nada".

Además, ha asegurado que tras leer las preocupantes frases del niño, el tutor no dijo nada a nadie y, de hecho, él vio las notas porque firmó en la misma hoja donde decía que "se quería morir". María ha asegurado que de Educación no tienen ninguna noticia. "Y del centro, la única noticia que tengo es la que me llegó el miércoles diciendo que se va a abrir un expediente de absentismo".

"Yo les mandé un correo donde les pongo que hasta que no tomen alguna medida, el niño se queda en casa", ha expresado la madre que también se enfrenta a un expediente de Asuntos Sociales por este asunto.