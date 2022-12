En Las Palmas, durante los conciertos organizados para Carnavales, la concejala ha expulsado al cantante Manny Manuel por actuar borracho. "No se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros sobre este escenario", explicaba la concejala mientras le quitaba el micrófono y detenía el concierto.

Pero este no es el primer caso que vemos. Los artistas no siempre están al 100%. Un muy mal día tuvo también Amaia Montero en Piélagos, Cantabria. "Esto es un desastre", decía la cantante entre verso y verso, y trató de justificar la actuación diciendo que por problemas de agenda no había tenido tiempo de ensayar con la banda. El caso es que el ayuntamiento se planteó incluso denunciarla.

Antonia San Juan presentó la gala de la reina del Carnaval de Las Palmas del 2016. El resultado no fue exactamente el esperado, y renunció a cobrar ese trabajo.

Otro de los protagonistas es Enrique Iglesias, que dio un concierto en Santander y le acusaron de hacer 'playback'. "Manos arriba, esto es un atraco", coreaba el público, molesto por la actuación.

Y Andy y Lucas llamaron "mamarracha" a la concejala de Fiestas de Orgiva, Granada, en pleno concierto.