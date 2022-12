Francisco Correa y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', eran tipos generosos a los que no les costaba sacar la cartera para pagar regalos o 'detallitos' a sus amigos.



Quizá los 'detallitos' más sonados fueron los que, supuestamente, se habría llevado Francisco Camps, cuando era presidente de la Generalitat. Isabel Jordán, ex socia de Correa e imputada en la trama Gürtel, así lo habría reconocido en una conversación telefónica.

"Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama 'Milano' para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado"

Tanto se habló de los trajes, comprados supuestamente en esta tienda, de Camps, que hasta él mismo, entre risas, se refirió al asunto con un "yo me pago mis trajes".

Pero algo pasó entre Francisco Camps y 'el Bigotes' para que el expresidente tuviera que darle las gracias y, además, con mucho entusiasmo y le dijera "oye, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos ganas de decírtelo personalmente". A lo que 'el Bigotes' le contestaba "bueno, tío, yo te quiero mucho, tú lo sabes. Y como te quiero mucho." Entonces Camps replicaba "Yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro que es muy bonito".

Y al Bigotes, también la señora Camps le habría dado las gracias asegurando "muchas gracias, te has pasado veinte pueblos" y le contestaba "es solo un detallito".

Un detallito, como él lo llamaba, que 'el Bigotes' o 'el Barbas' habría tenido también con Rita Barberá. En la conversación telefónica se le oye decir que "llevamos cuatro años regalándole a la alcaldesa una cosa todos los años y este año no voy a dejar de hacerlo".

La alcaldesa de Valencia dijo, primero, que solo había recibido ramos de flores a los que comparó con las famosas anchoas del presidente Revilla. Pero al final terminó reconociendo que que le regalasen bolsos era algo normal y no se cortó en lucir el complemento de la discordia allá por donde iba.

Pero si hay alguien con quien los cabecillas de la trama Gürtel habrían sido atentísimos son el matrimonio Sepúlveda-Mato. Hasta dos coches de alta gama, entre ellos, un Jaguar valorado en más de 50.000 euros, habría recibido Jesús Sepúlveda en 1999. A pesar de que su por entonces mujer, la hoy ministra de Sanidad Ana Mato, habría dicho no tener ni idea de lo que le regalaban a su marido. Mato aseguraba que "no me consta" y echaba balones fuera al explicar que "es el Sr. Sepúlveda quien debe dar las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión".

Y cuando el juez Garzón decidió imputarle por estos lujosos detallitos, Sepúlveda se despidió de su puesto como alcalde de Pozuelo argumentando que "soy víctima de un procedimiento politico, que necesariamente debe arrastrar a personas a su paso para surtir los efectos que pretenden quienes los instigan".

Y además de coches, el matrimonio también se habría beneficiado de viajes pagados por la trama Gürtel, de dos bolsos que habría recibido Ana Mato y hasta de la decoración del jardín de su casa para las celebraciones familiares. El mismo organizador de dichas fiestas reconoció que "a mi todo esto me lo pagaba Correa".Porque Correa y 'el Bigotes' sabían cómo tener contentos a sus entonces amigos.