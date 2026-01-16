¿Cuál ha sido tu momento más humillante?: el resultado de la encuesta de MVT, después de que María Corina Machado le haya entregado la medalla del Nobel a Trump

Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntarle a los españoles cuál ha sido su momento más embarazoso.

La actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ha reunido este jueves en la Casa Blanca con el presidente de EEUU, Donald Trump, tras su encuentro le ha regalado lamedalla del galardón que ella recibió. Este gesto ha sido tachado de humillante, puesto que Trump sigue apoyando a Delcy Rodríguez. Por esta razón, Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntarle a los españoles cuál ha sido su momento más embarazoso.

"A mí me está pasando ahora, porque me caso y todo el mundo me dice: '¡Olé!, ¡enhorabuena!, ¡la boda más esperada del año!', y es, en plan, si tú no vas a venir", ha detallado una mujer. Asimismo, otra joven ha relatado que tras beberse varias copas en una noche de fiesta y mientras estaba bailando, "de repente ¡pum!, ¡al suelo!". Sin embargo, pasó inadvertida, porque el chico con el que estaba bailando le dijo: "No pasa nada, nadie te ha visto, vamos a seguir bailando".

Por otra parte, los hay más escatológicos. "En la universidad me quedé en casa de una amiga y me estaba cagando muchísimo. Su casa estaba en obras y tuve que hacerlo en la terraza", ha explicado un chico. También están las que cometen las mismas torpezas de siempre, como una chica que le preguntó a una niña que entrenaba por un familiar que ya no iba a recogerla, puesto que "se había muerto el pobre".

Aunque, por supuesto, siempre hay espacio para el glamour. "Cruzando un paso de cebra, se me fue cayendo la falda poco a poco. Y yo, muy digna, levanté un pie, levanté el otro, llevaba una gabardina, recogí la falda y me fui con ella en la mano", ha contado otra mujer. "Porque yo lo valgo", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.