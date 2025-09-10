Cristina Pardo, tajante con Nacho Cano tras sus declaraciones sobre el Gobierno: "A él no le denunció Marlaska, sino una becaria"

Nacho Cano visitó el plató de 'El Hormiguero' para hablar del escándalo de los becarios que le salpicó hace meses y del papel que, según él, habría tenido el Gobierno de España en el asunto.

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo no termina de entender la molestia de Nacho Cano, pues, tal y como se demostró, no había indicios de delito contra el compositor y, además, la denuncia no fue interpuesta por el Ejecutivo.

"Nacho Cano fue objeto de una investigación judicial por una denuncia de una becaria mexicana, me refiero que no le denunció Marlaska. Le molestarán las formas porque en el fondo fue una denuncia de una becaria", comenta Pardo.

"Como estamos en un Estado de derecho, le han cerrado la causa por que han considerado que no había delito; luego el Estado ha funcionado con Nacho Cano", añade la presentadora.

Asimismo, Bea de Vicente apostilla que el compositor "ha conseguido imputar a dos policías, los ha llevado a declarar porque él lo que venía a decir es que desde la comisaría de Leganitos se había hecho todo un montaje auspiciado por el Gobierno para acabar con él".