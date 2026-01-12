Cristina Pardo, sobre el gesto de "valor político" de Salomé Pradas: "Por los menos se ha girado y ha hablado con las víctimas"

Cristina Pardo opina en este vídeo sobre la decisión de la exconsellera Salomé Pradas, que a pesar del tenso encuentro que ha tenido con las víctimas de la DANA a su llegada a los juzgados, ha decidido pararse e intentar hablar con ellas.

Marina Valdés ha tenido la oportunidad de hablar con Salomé Pradas sobre el tenso encuentro que ha tenido con los familiares de las víctimas de la DANA a su entrada y salida de los juzgados para un careo con el asesor de Mazón, José Manuel Cuenca.

A pesar de los insultos, Pradas explica que quiso aprovechar la oportunidad para hablar con algunos de los familiares y "dar la cara dentro y fuera del juzgado".

La exconsellera explica a Marina que ha podido hablar con Rosa, presidenta de la asociación de víctimas de la DANA, y que tendrán una reunión privada.

Un gesto que para Cristina Pardo "tiene un valor político": "Por lo menos se ha girado y ha hablado con las víctimas", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

