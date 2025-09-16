Cristina Pardo desvela que los obispos también opinan sobre abandonar Eurovisión: "Total, si siempre quedamos últimos"

España ha decidido no participar en Eurovisión 2026 si Israel acude al certamen, según RTVE. La polémica ha generado comentarios de políticos y la Iglesia, y ha sido comentada con humor por Cristina Pardo e Iñaki López en televisión.

España no irá a Eurovisión si Israel participa en el certamen musical. Así lo ha decidido hoy, 16 de septiembre, el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE).

El Consejo determinó que nuestro país no participará en la próxima edición del certamen musical más grande del mundo si allí acude Israel. La decisión ha generado comentarios y críticas de todo tipo, desde políticos como Isabel Díaz Ayuso hasta la Iglesia.

"Los Obispos españoles también han hablado, han relativizado la polémica y han dicho: 'Total, si siempre quedamos los últimos'", comentó Cristina Pardo, sin poder evitar reírse, pues no esperaba que los obispos opinasen sobre el tema.

"No me imaginaba una quedada de Obispos para ver Eurovisión, pero lo ven… desde Remedios Amaya, parece que lo siguen", bromeó Iñaki López tras escuchar a Pardo.