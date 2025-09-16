Cristina Pardo, tras las críticas a Bardem: "Al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada"

El actor Javier Bardem ha sido criticado por su apoyo al pueblo palestino tras lucir una kufiya en los premios Emmy. En este vídeo de Más Vale Tarde, Cristina Pardo da a conocer su opinión.

El actor Javier Bardem ha recibido numerosas críticas por posicionarse en contra del genocidio en Gaza. El medio británico 'The Telegraph' le dedicó un artículo bastante duro, acusándole de "simbolizar la estupidez de Occidente por apoyar a Hamás".

En el artículo, además, aseguran que Bardem "ha mostrado su ignorancia sobre la causa que abandera" y llegan a decir que su problema es "su ceguera moral".

Estas críticas surgieron después de que Bardem acudiera a los premios Emmy luciendo una kufiya palestina al cuello en apoyo al pueblo de Gaza.

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo reaccionó a las críticas que ha recibido el actor: "Siempre he defendido que los rostros populares que opinan de algo, aunque sea de algo con lo que no estás de acuerdo, que no merece la pena arrancarles la piel a tiras porque, sino al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada", comentó Pardo.