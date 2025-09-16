Ahora

Más Vale Tarde

Cristina Pardo, tras las críticas a Bardem: "Al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada"

El actor Javier Bardem ha sido criticado por su apoyo al pueblo palestino tras lucir una kufiya en los premios Emmy. En este vídeo de Más Vale Tarde, Cristina Pardo da a conocer su opinión.

Cristina Pardo, tras las críticas a Bardem: "Al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada"

El actor Javier Bardem ha recibido numerosas críticas por posicionarse en contra del genocidio en Gaza. El medio británico 'The Telegraph' le dedicó un artículo bastante duro, acusándole de "simbolizar la estupidez de Occidente por apoyar a Hamás".

En el artículo, además, aseguran que Bardem "ha mostrado su ignorancia sobre la causa que abandera" y llegan a decir que su problema es "su ceguera moral".

Estas críticas surgieron después de que Bardem acudiera a los premios Emmy luciendo una kufiya palestina al cuello en apoyo al pueblo de Gaza.

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo reaccionó a las críticas que ha recibido el actor: "Siempre he defendido que los rostros populares que opinan de algo, aunque sea de algo con lo que no estás de acuerdo, que no merece la pena arrancarles la piel a tiras porque, sino al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada", comentó Pardo.

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres