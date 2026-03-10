Cristina Pardo, tras anunciar Ayuso que Madrid celebrará el 4 de julio: “Qué manía con meterse en todos los aspectos de la vida...”

La presentadora de Más Vale Tarde no entiende que, a pesar de presentarse como una política liberal "sea, de alguna manera, intervencionista en algunos temas".

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que quiere que se celebre el 4 de julio en Madrid como una manera de homenajear a Estados Unidos. Zaida Cantera señala que el hermanamiento con otros pueblos distintos "me parece algo precioso, pero lo que se está haciendo es un esperpento".

"¿Qué pretende? ¿Qué Madrid sea un estado asociado sin derecho a voto?", plantea, irónico, Iñaki López. Cantera considera que pretende que nos hermanemos con EEUU "y lo escenifica en la personificación de Trump".

Cristina Pardo, por su parte, considera llamativo que la presidenta madrileña "se presente como una política liberal y, después, sea de alguna manera intervencionista en algunos temas". La presentadora indica que muchos españoles y estadounidenses que viven en nuestro país "celebran, por ejemplo, Acción de Gracias porque les hace ilusión o lo siente y no tiene que decir ninguna institución nada".

"¡Qué manía esa de meterse en todos los aspectos de la vida por ser más papista que el papa!", añade. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, indica que por ejemplo Halloween "está muy integrado en la cultura incluso española", aunque él no lo entiende muy bien. "Es horroroso", señala.

El catedrático cuenta que él lleva muchos años celebrando el 4 de julio en la Embajada de EEUU y él, además, también hacen su propia fiesta en el Instituto Franklin "en la que invitamos a compañeros de la Universidad de Alcalá".

