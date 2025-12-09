Más Vale Tarde
Los consejos de un buzo rescatador ante un golpe de mar: "Nunca hay que volver por donde se ha entrado, hay que nadar en paralelo"
Un golpe de mar en Tenerife deja cuatro muertos y un desaparecido, a pesar de las medidas de seguridad activas. En Más Vale Tarde, un buzo rescatador explica cómo actuar si te arrastra la corriente y la importancia de la prevención.
Cuatro personas fallecieron y una continúa desaparecida en Tenerife tras un fuerte golpe de mar. La zona estaba vallada debido a la alerta por fenómenos costeros, pero estas personas decidieron ignorar las medidas de seguridad. Más Vale Tarde conecta en directo con Eduardo Blasco de Imaz, buzo rescatador, para conocer más sobre la situación y recibir consejos sobre qué hacer si uno es arrastrado por una ola.
El experto señala que más que "prohibir el baño como tal", en estas zonas es más fundamenta "regular o dar una explicación" sobre por qué se ha cerrado el acceso al mar. "Es muy importante informar porque está cerrando un punto y, en cualquier caso, colocar vigilancia para disuadir a las personas", añade.
Blasco de Imaz explica qué hay que hacer cuando alguien es arrastrado por el mar es "no tratar de volver a la tierra por donde hemos entrado". "Si la corriente nos ha arrastrado, va a seguir haciéndolo hasta que pasen 40 o 50 metros", indica el rescatador.
"No intenten volver por donde han entrado y naden en paralelo, siempre en paralelo, y en un principio el mar os dará el regreso a tierra", comenta, insistiendo en que en ningún momento hay que perder energía.
"Si se cansan tratando de luchar contra la corriente, se hundirán y fallecerán; hay que mantener la energía lo máximo posible hasta que vengan a por nosotros o hasta que el propio mar nos devuelva a tierra", recomienda el experto.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí