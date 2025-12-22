Las consecuencias del frío en la Sierra de Madrid: se le congelan los pantalones esperando el autobús

Debido a las nevadas se han producido cortes en algunas carreteras para acceder a la sierra de Madrid. Esto ha provocado que más de 50 personas hay tenido que esperar más de dos horas para poder volver a Madrid en autobús.

Este lunes ha habido avisos por nevadas hasta, aproximadamente, las seis de la tarde en la zona norte de Madrid. A pesar de ello, mucha gente se ha animado a visitar la zona para disfrutar de la nieve. Como señala Conchi Gil, mucha gente ha visitado la Sierra de Guadarrama a pesar de las bajas temperaturas.

"Hemos visto a mucha gente joven, a muchas familias que se han acercado hasta aquí, precisamente, pese al frío", cuenta la reportera. Gil explica que más de 50 personas llevan sobre dos horas y media esperando al autobús debido a que, por las nevadas, se han producido cortes en las carreteras para llegar hasta la Sierra.

Un ejemplo de ello es Hugo, un joven que ha visitado la Sierra de Guadarrama y que ha sufrido el caos en el transporte. El joven, como señala Gil, tiene tanto los pantalones completamente congelados al igual que su capucha.

Hugo explica que lleva mallas térmicas, pero que el calzado que ha escogido "es terrible". "Son unas Jordan falsas de un mercadillo", explica, "tengo los pies congelados, pero no tenía otras zapatillas". El joven sabe que se tendría que haber traído unos pantalones más adecuados o mejor calzado, pero no tenía dinero para comprarse unas botas y esos pantalones.

