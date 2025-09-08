La confesión de Javier Bastida en plena bajada de temperaturas: "Tengo la chaqueta todavía en Murcia"

Desde la Plaza Mayor, Javier Bastida informa de la bajada de temperaturas en Madrid que, aunque bajará sus mínimas hasta los 15 grados, dará una semana más de verano con máximas que rondarán los 30.

Mientras en el Mediterráneo el fuerte temporal ha llevado a zonas como Tarragona hasta el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones, el resto de la península se encuentra metida de lleno en un clima más cercano al otoño.

En zonas como Vitoria la temperatura ha bajado 12 grados, mientras que en Santander el descenso ha llegado incluso a los 17.

En Madrid, las mínimas ya se sitúan en los 15 grados, lo que para muchos ya implica rescatar la chaqueta del armario.

No así Javier Bastida, que desde la Plaza Mayor confiesa que "tengo la chaqueta todavía en Murcia y tengo que ir a por ella". "Se puede tener más de una, incluso. Plantéatelo, es una posibilidad", le responde Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.