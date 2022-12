Saben lo que es pasar noches al raso, con frío extremo. Indigentes para los que estos días se hacen especialmente duros. A José Manuel le encontraron en la calle los servicios sociales a punto de morir. pesaba 50 kilos Ahora vive en un albergue del Ayuntamiento. Asi describe las noches de frío: "Te abrigas, tiritas y piensas que mañana me despertaré o no me despertaré, no me gusta recordar porque se me saltan las lágrimas".

En Madrid, el Ayuntamiento ha puesto a disposición 2.060 camas durante esta campaña de frío que comenzó en noviembre y termina en marzo. Pero además, del ayuntamiento, hay organizaciones, como Solidarios. Voluntarios que intentan hacerles la vida más fácil a los indigentes. Sobre todo cuando entra el frío.

La forma de acercarse a las personas en situación de si hogar con la excusa de un caldo caliente, creando un espacio con ellos e informándoles sobre los recursos sociales que otras instituciones tienen a su disposición.

La situación de estas personas es todo el año dramática, en situación de extrema exclusión social y en estos casos las condiciones climáticas agravan su situación.

Sólo en Madrid hay 600 personas sin techo. Todos los recursos son pocos para evitar que algo así vuelva a suceder.