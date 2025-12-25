El comentario de Ramoncín dirigido a Page: "Ponerse al lado de los del otro lado es muy fácil"

El músico respondió al presidente de Castilla-La Mancha en Más Vale Tarde después unas polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez en plena crisis de corrupción del partido: "En las próximas elecciones que no se presente por el PSOE, a ver si consigue mayoría absoluta".

Ramoncín intervino en el programa Más Vale Tarde para reaccionar a las palabras de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, y recordar que ganó "las elecciones por mayoría absoluta con unas siglas que son el PSOE" y consideró que el socialista manchego "piensa más en él, sus electores y su reelección que en cualquier otra cosa".

El cantante dijo esto tras unas polémicas declaraciones de García-Page en plena crisis de corrupción en el PSOE tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En ellas aseguró que "es el momento más grave de credibilidad" para el partido, además de que "no se va a saber nunca" si se alteró el resultado de las primarias que convirtieron a Pedro Sánchez en secretario general.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha consideró que "queda mucho por saberse" y que "las cosas que más le preocupan a Sánchez ni siquiera están hoy en los periódicos".

Tras esto, Ramoncín comentó: "Si le cambiáramos la cara y se la pusiéramos a alguien que está en una comunidad autónoma del PP nos parecería que está diciendo exactamente lo mismo". Para el músico, "ponerse al lado de los del otro lado es muy fácil".

Ante esto, animó a Page a "dar un paso adelante" y plantear una alternativa para el PSOE "más moderada". Y apuntó que otra opción sería que "en las próximas elecciones no se presente por el PSOE, que se presente como independiente a ver si consigue una mayoría absoluta".

