El chiste de Iñaki López sobre la borrasca Harry: "¿El miércoles llega Sally? ¡Qué malo!"

El presentador de Más Vale Tarde hace un chascarrillo sobre el nombre que ha recibido la borrasca que llegará a nuestro país la próxima semana. Esta, como indica Belén Samper, se formará durante el fin de semana en el Mediterráneo.

Belén Samper hace un repaso de la previsión meteorológica de todo el territorio español junto a Iñaki López y Cristina Pardo. La meteoróloga de laSexta indica que en muchas provincias tienen activados avisos por niebla que han provocado, por ejemplo, retrasos en el Aeropuerto de Palma de Mallorca debido a la baja visibilidad.

La meteoróloga indica que, además, este fin de semana se va a formar una pequeña borrasca que afectará, principalmente, a Cataluña y Baleares, con lluvia intensa, nieve y fuertes rachas de viento. Por otro lado, el próximo lunes llegará a nuestro país una nueva borrasca de gran impacto, que se va a profundizar durante el fin de semana.

Esta borrasca ha sido bautizada como 'Harry' y se formará en el Mediterráneo. "El lunes tendremos una situación complicada en bastantes zonas del Mediterráneo", señala Belén. "Harry el lunes, ¿el miércoles llega Sally?", bromea Iñaki López, "¡qué malo!".

El programa conecta con Amelia Bonell, que está en Valencia. "Sois la resistencia, hasta el día de hoy conservabais el buen tiempo", señala Iñaki. La reportera cuenta que durante la mañana ha empezado a llover y han bajado las temperaturas. Bonell indica que de cara al fin de semana se espera que las máximas sean entorno a los 13 o 14 grados y que, incluso, vuelva a llover.

