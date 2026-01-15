Chema Crespo, sobre los besos de Julio Iglesias a mujeres contra su voluntad: "Eran especialmente asquerosos"

La expresentadora chilena Pilar Cox fue besada por el artista sin su consentimiento mientras participaba en un programa de televisión. La actriz explicó que, tras el beso, se sintió "agredida" por el cantante.

Durante los últimos días se han emitido imágenes de mujeres que, estando en un plató de televisión, habían sido besadas por parte de Julio Iglesias contra la voluntad. Una de estas mujeres es Pilar Cox, una expresentadora chilena que con 24 años recibió uno de estos besos no consentidos.

Cox contaba, en agosto de este año, cómo se sintió ante el cuestionable comportamiento del artista. "Me sentí agredida", explicaba, ya que ella estaba casada. El cantante le agarró la cara y le dio un beso en los labios. "Corrí la cara, me abrazó y me puse a llorar", explicaba. "Me dio terror", compartía.

"En aquella época estaba muy normalizado, pero no es para nada agradable cuando estás trabajando que entre un señor y se te tire encima, cuando le estás diciendo que no", reflexiona Cristina Pardo. "Y encima, primero, habiéndole avisado y, segundo, no es un señor, es Julio Iglesias y tú eres una presentadora de 24 años", añade Edu Galán.

Iñaki López recuerda que robar esos besos era "la marca de la casa" de Iglesias. El presentador expone que en otras imágenes se puede ver como otras mujeres se resisten "físicamente" al beso del artista. "Viendo las imágenes sueltas, no te puede parecer tan grotesco, pero cuando las ves todas juntas, llama la atención", añade Cristina. "Es asqueroso", afirma Chema Crespo.

"Este señor devoraba a esas mujeres, los besos de este señor eran especialmente asquerosos", afirma el periodista. Crespo señala que en las imágenes se puede ver la reacción de las mujeres ante los besos de Iglesias. "Tendríamos que reprocharnos todos que esto no generaba escándalo", concluye.

