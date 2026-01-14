Chapu Apaolaza, sobre el escándalo de Julio Iglesias: "Si esto se ha producido, habrá más mujeres y toneladas de pruebas"

Chapu Apaolaza opina en este vídeo sobre las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras del cantante y afirma que "no parece que estemos ante un asunto casual".

Chapu Apaolaza analiza en Más Vale Tarde el escándalo protagonizado por Julio Iglesias, después de que dos extrabajadoras hayan denunciado agresiones sexuales, así como un control extremo en el que el cantante les exigía pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual.

El periodista considera en el vídeo sobre estas líneas que, aunque "esto tendrá que dirimirse en instancias judiciales, donde tanto las víctimas como los denunciados están protegidos", a tenor de los testimonios de las mujeres "no parece que estemos ante un asunto casual".

"Parece un comportamiento estructural, con una organización detrás y unas personas que probablemente no sean las primeras", afirma Apaolaza, que opina que "uno, con determinada edad, un jueves no empieza a hacer este tipo de cosas".

Por ello, apunta que, de confirmarse los hechos denunciados, "habrá más mujeres y una tonelada de pruebas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.