José Chamizo, antiguo Defensor del Pueblo Andaluz, destaca la novedad de las imágenes sobre la tragedia en Ceuta: “Ha habido otro tipo de actos contra los inmigrantes que quieren entrar en nuestro país pero aquí se ha superado todo lo que conocíamos hasta el momento en esta especie de persecución hacia seres humanos que lo que quieren es una vida más digna”.

Los defensores de la actuación de la Guardia Civil en la frontera afirman que hay una presión migratoria tan brutal que lo justifica pero Chamizo no crea que sea justificable: “Hay presión migratoria pero tan brutal no creo que sea, además para eso está el diálogo con Marruecos que pronto ha surgido el racismo en Marruecos contra los negros subsaharianos y el horror que está sucediendo del que nadie al final es responsable de 14 o 15 muertos”.

Pero ¿Cómo se puede contabilizar la defensa de esa frontera española con la asistencia humanitaria? José Chamizo lo tiene claro: “Primero no recortando en lo que es la cooperación al desarrollo, segundo llegando a acuerdos concretos con los países de donde proceden pero no solo por parte de España sino también por parte de la Unión Europea y tercero ver qué hacer con la gente que ya ha llegado pero en el fondo es que el derecho a emigrar no se está respetando como otros muchos que estamos perdiendo”

Está cambiando algo en la inmigración ya que esta semana recordábamos las imágenes de la asistencia ejemplar de la Cruz Roja pero también de la Guardia Civil cuando llegan pateras pero ahora tenemos estas imágenes para Chamizo está cambiando “las órdenes que se le da a la Guardia Civil, no sé por parte de quien”.