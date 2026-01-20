Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Cesar Franco defiende la seguridad del transporte ferroviario en nuestro país: "Es de los más seguros del mundo"

El presidente del Consejo de Ingenieros Industriales indica que es el primer accidente de estas características que se produce en la alta velocidad española desde su inauguración en 1992.

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, ha generado un debate sobre la inversión en la red ferroviaria en nuestro país y su seguridad. César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, transmite un mensaje tranquilizador en Más Vale Tarde.

El ingeniero es muy claro: "El transporte ferroviario en nuestro país es muy seguro, de los más seguros del mundo". El ingeniero expone que, en alta velocidad, este ha sido el primer accidente, de estas características, que se produce en los 34 años que lleva activo este servicio.

"El problema que hemos tenido en el accidente del domingo ha sido una sucesión de fatalidades", indica Franco, "empezando por el cruce del Alvia a los 20 segundos de que se produzca el descarrilamiento". El ingeniero indica que, si no se hubiera producido ese cruce con el otro tren, "a día de hoy estaríamos hablando exclusivamente de un descarrilamiento".

Sobre esa supuesta soldadura que podría haber saltado, provocando el accidente, Iñaki López indica que tienen "un triple control". "Incluso se hacen radiografías para controlar el interior", añade el presentador, "que pasa revisiones a diario".

