Carmen Morodo hace un balance del primer año de Trump en la Casa Blanca: "Está cambiando el orden mundial"

Trump cumple un año en la Casa Blanca y la periodista señala que la UE ha demostrado que no cuenta "con la capacidad ni de seguridad ni de defensa" para pararle.

Se cumple un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump, y Benjamín Netanyahu ha publicado un tuit felicitando al presidente estadounidense. Sobre el primer año de Trump en la Casa Blanca, Carmen Morodo indica que "ha sido un primer año de gobernar contra el sistema".

"Construimos caricaturas, nos reímos, planteamos que, muchas veces, lo que dice no lo acaba ejecutando, pero el orden mundial lo está cambiando", añade la periodista. En su opinión, Trump está tomando decisiones que "aunque venga otro presidente es difícil que rectifique determinados cambios estratégicos".

La periodista considera que Trump "se está vendiendo internamente como que 'esto beneficia a EEUU'". Morodo añade que "en todos estos puntos de inflexión, donde la Unión Europea ha tenido que retratarse, ha quedado en evidencia".

Morodo afirma que ha quedado en evidencia la debilidad de la UE, que llega tarde "y que no tenemos la capacidad ni de seguridad ni de defensa de parar a Trump". "Estamos comprando armas a EEUU para seguir defendiendo nosotros a Ucrania porque EEUU se quiere largar", concluye.

