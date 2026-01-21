Carlos Segovia, sobre el discurso de Trump en Davos: "Lo que es serio es que se ha mostrado obsesionado con Groenlandia"

Desde Davos, Carlos Segovia explica qué ambiente se respira tras el discurso de Trump sobre Groenlandia y da más detalles de la cena de Cristine Lagarde con el secretario de Comercio de EEUU de la que terminó levantándose de la mesa.

Más Vale Tarde conecta con Carlos Segovia, corresponsal económico de 'El Mundo', que desde Davos explica cuál es el ambiente tras la visita de Donald Trump y su enfrentamiento abierto con Europa por Groenlandia.

El subdirector de 'El Mundo' señala que "lo que es serio es que Trump se ha mostrado obsesionado por Groenlandia". Esto, según él, supone que "tenemos al número uno de la OTAN exigiendo negociaciones para anexionarse un territorio de otro país de la OTAN", lo que en su opinión "desestabiliza el orden mundial tal y como lo hemos conocido".

Respecto a la cena de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, con representantes del comercio de Estados Unidos, y de la que terminó levantándose de la mesa, Segovia apunta que este tipo de cenas en Davos "suelen ser de extrema cortesía y muy educadas". Algo que parece no se vio con el secretario de Comercio norteamericano, que según el periodista "es muy despectivo con la Unión Europea".

En este sentido, señala que "muchos asistentes se sintieron muy incómodos" con el tono del secretario, entre ellos Lagarde, que según apunta Segovia "dijo que no tenía por qué soportar ese tono".

