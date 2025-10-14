Carlos E. Cué, tras la 'cumbre' en Egipto: "Sánchez representa todo lo que detesta Trump"

El presidente estadounidense dirigía unas palabras a nuestro país durante la 'cumbre de paz' que se celebraba este lunes en Egipto. Muchos han interpretado esas palabras como un dardo hacía España por no aumentar el gasto en defensa.

Donald Trump lanzaba este lunes una pulla a Pedro Sánchez en relación al gasto en defensa de España. Pedro Sanchez ha defendido que las relaciones de nuestro país con EEUU son positivas. El periodista Carlos E. Cué señala que "siendo Trump, podría haber sido mucho peor".

El periodista expone que al presidente de EEUU "le gusta el show y la tele, y podía pasar cualquier cosa". Cué indica que no pasó nada "porque, probablemente, Trump estaba encantado de mandar y encantado de ser el rey del universo". Cué considera que "para Trump, todo lo que representa Sánchez es todo lo que detesta y lo representa Trump es lo que detesta Sánchez".

Cristina Pardo expone que hay varias interpretaciones a las afirmaciones de Trump sobre España: "Unas que era un elogio, otra un sarcasmo y otra que, en realidad, da igual, porque Moncloa lo que quiere es, digamos, 'pelillos a la mar', que la situación esté aparentemente calmada".

Cué indica que no era un elogio y que quizá la expresión 'pelillos a la mar' es la más adecuada. El periodista señala que Trump y Sánchez tiene claro que están en desacuerdo "en una cosa muy importante" como es a cuánto debe ascender el gasto en defensa, un ajuste que sí que afectaría a los ciudadanos. "30.000 millones de euros es poner en riesgo sanidad, educación y pensiones", expone.

