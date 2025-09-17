De "un cantante de copla" a "un político querido": ¿saben los jóvenes quién fue Julio Anguita?

El político, conocido como 'El califa rojo', fue alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986. Tras 20 años en la política, volvió a dar clase en el instituto de enseñanza secundaria Blas Infante de Córdoba.

La estación de tren de Córdoba ha sido bautizada con el nombre de Julio Anguita. El político fue una figura clave en la política nacional, estando al frente de Izquierda Unida. Anguita fue, además, el primer alcalde comunista de una capital de provincia.

Más Vale Tarde ha visitado la ciudad para ver, entre otras cosas, si los jóvenes conocen al político de IU. Como señala Cristina Pardo, es posible que quizá los jóvenes no lo conozcan por el ejercicio de su actividad política pero sí gracias a que los vídeos con fragmentos de intervenciones de Anguita, en redes sociales, suelen hacerse virales.

Una chica confiesa no tener "ni idea" de quien es. Otra afirma que "le suena" aunque no lo conoce mucho. Un chico, por su parte, dice que era del Partido Comunista español y que fue alcalde de Córdoba. "Cuando decía algo lo cumplía o, por lo menos, tenía bastante coherencia lo que decía con las cosas que hacía", añade.

Otro chico expone que fue un político "muy querido". Un joven cuenta que fue "un político muy importante en Córdoba". "Es un hombre que se lo merece", añade, en referencia a que se haya puesto su nombre a la estación de tren. Otro chico, puor su parte, afirma que fue "un cantante de copla".