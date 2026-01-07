"Me cansa escuchar que los que votan al PP, o a Díaz Ayuso, les falta un hervor": Mayte Alcaraz

El Gobierno de Madrid contrató a Gloria Estefan por el Día de la Hispanidad y en 'Más Vale Tarde' debatieron sobre el tema. Mientras algunos lo veían como estrategia para captar el voto latino, la periodista rechazó la idea.

'Más Vale Tarde' abrió debate tras conocerse que Gloria Estefan actuaría en el Festival de la Hispanidad, organizado por la Comunidad de Madrid. Una contratación con un coste de 484.000 euros que levantó polémica.

"Me da un poco de pudor creer que los latinos van a votar a Isabel Díaz Ayuso porque les traiga a Gloria Estefan; me parece que eso es perder el respeto al criterio de los latinos. Entiendo que los latinos que viven en la Comunidad de Madrid se rigen por otro tipo de factores a la hora de darle las mayorías absolutas que está teniendo la presidenta autonómica", comentó Mayte Alcaraz.

A su parecer, los ciudadanos de origen latinoamericano que residen en Madrid se guían por factores más sólidos a la hora de respaldar las mayorías absolutas de Ayuso."Me cansa escuchar que quienes votan al PP o a Díaz Ayuso poco menos que les falta un hervor. ¡Pues no! Quizás hay criterios más importantes que el hecho de que cante Gloria Estefan", añadió la periodista.