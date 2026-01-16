Brutalidad policial, ataques y amenazas a otros países o la guerra arancelaria: estas son las razones tras el desplome de la popularidad de Trump

Más Vale Tarde ha repasado los motivos por los que ha caído el apoyo en las encuestas a Donald Trump desde que fue investido.

La brutalidad policial que desde hace meses está desplegando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra las personas migrantes, las guerras arancelarias, las burdas imitaciones a presidentes o los ataques y amenazas a otros países le están pasando factura a la popularidad de Donald Trump.

Así lo han revelado las últimas encuestas, que muestran cómo su nivel de aprobación se ha reducido enormemente. Al principio de su mandato, el porcentaje de personas que le aceptaba y que le rechazaba estaba más o menos parejo. Sin embargo, tras incidentes como el asesinato de Renee Good, y ante la amenaza de aplicar la Ley de Insurrección en Minneapolis, el tanto por ciento de estadounidenses que le desaprueba ha escalado hasta el 55%, mientras que el que sigue apoyándole se ha reducido hasta el 42%.

Especialmente crítico con su gestión ha sido el mundo de la cultura. Concretamente, el actor Mark Ruffalo ha sido quien se ha expresado con mayor vehemencia. "Esto es por ella [Renee Good], esto es por las gentes de Estados Unidos que están aterrorizadas y asustadas. Estamos en medio de una guerra Venezuela, que invadimos ilegalmente. (Trump) le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa, lo único que le importa es su propia moralidad. El tipo es un delincuente condenado, violador condenado, es un pedófilo, es la peor persona", ha indicado.

