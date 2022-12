Los tribunales de Estados Unidos han dado la razón a España después de cinco años de disputas entre ambos países por el tesoro de la fragata de Las Mercedes, que contenía más de 500.000 monedas de oro y plata. En el año 2007, un barco de la empresa Odyssey llegó hasta las aguas españolas en busca de uno de los mayores tesoros hundidos del mundo. Algo que advertió el abogado y marinero Lorenzo Sarmiento, que fue el primero en denunciar los hechos.

La empresa cazatesoros sólo tenía permiso para buscar un buque inglés en Gibraltar, pero desviaron su trayectoria hasta el golfo de Cádiz, donde a 1.500 metros de profundidad estaba la fragata de Las Mercedes, con más de 500.000 monedas de oro y plata en su interior. Y lo hicieron con mala fe: sabían que estaban expoliando un pecio español y, por eso, para no levantar sospechas apagaron las balizas que informaban sobre su posición.

Pero lo que no sabían es que la Guardia Civil les seguía, llegando a interceptar el barco. Aunque, durante el registro, no encontraron nada: el tesoro ya estaba volando hacia Florida. "Encontramos documentación que no habían podido borrar que decía dónde y cuándo habían estado", asegura uno de los responsables del cuerpo español.

Ahí comenzó una batalla legal que ha acabado durando cinco años. La empresa estadounidense argumentaba que el barco estaba en aguas internacionales y que las monedas eran americanas. Aunque las monedas, acuñadas en Perú, eran españolas al igual que el buque, que naufragó en un acto de guerra.

Finalmente los tribunales estadounidenses dieron la razón a España y obligaron a devolver un tesoro valorado en más de 300 millones de euros. "No es un tesoro lo que va a España, es parte de nuestra historia", aseguró el ex embajador español en Washington, Jorge Dezcallar. Y ahora, este pedazo de la historia ya descansa en el museo arqueológico, pero se calcula que bajo el mar entre Huelva y Cádiz hay más de 800 barcos hundidos.