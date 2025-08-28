El bombero Román García apoya el desplante del brigadista a Mañueco: "El gesto es fruto del hartazgo"

García defiende la reacción del brigadista y, además, afea la reacción de Mañueco que optó por apartarse. "Mañueco se apartó de la trinchera, se fue a la retaguardia, muy valiente, muy valiente... no ha sido", critica.

Este miércoles un miembro de la Brigada Heliotransportada de Castilla y León se negaba a dar la mano a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Además le afeaba sus declaraciones en las que afirmaba que mantener a los brigadistas durante todo el año era "un despilfarro".

Román García, bombero forestal, considera totalmente justificado el gesto del brigadista. "Queremos dar nuestro apoyo unánime a ese arrojo que tuvo nuestro compañero, esa espontaneidad y esa valentía", expresa. El bombero expone que el gesto es fruto del hartazgo del colectivo, "en este caso de empleados públicos, fijos discontinuos, a los cuales, en 2018, nuestro consejero dijo que eran absurdos y un despilfarro mantenerlo todo el año".

García recuerda que el consejero, en 2020, anunció que "todos los fijos discontinuos de CyL iban a perder el apellido discontinuo". "A día de hoy, tres años después, ni un solo fijo discontinuo ha perdido el apellido discontinuo", añade.

El bombero defiende que sus compañeros "se están dejando la piel y la vida". Román señala que "nadie del operativo se ha sentido arropado ni acompañado". "Hemos perdido compañeros, desde el 2020, este año han caído cuatro", expone, "¿quién se acuerda de esos compañeros?".

"Hoy, todos somos Fran", añade, en referencia al brigadista que negó el saludo a Mañueco. Román considera que la reacción del presidente de la Junta de Castilla y León, que se apartó, no fue muy valiente. "Mañueco se apartó de la trinchera, se fue a la retaguardia, muy valiente, muy valiente... no ha sido", concluye.