Han salido esta misma tarde desde Madrid, compartiendo coche y gastos, una imagen cada vez más frecuente en España, pero que podríamos dejar de ver en poco más de un mes. Es la historia de Antonio, Ivan, Pablo y Jorge, que han usado la red social BlaBlaCar para viajar hasta Benidorm en coche de una forma más económica.

Esto se debe a que Confebus, la patronal de autobuses, ha presentado una demanda contra la plataforma BlaBlaCar por competencia desleal. Creen que muchos de los conductores que se anuncian en la web lo hacen con intención de hacer negocio.

Es decir, ir y volver a una ciudad varias veces al día, llenando el coche, para ganar más de lo que gastan en gasolina. Además, argumentan que los conductores no tienen licencia para transportar pasajeros.

Los usuarios de Blablacar defienden la plataforma, alegando que es competencia legal y que ir en tren o autobús es muy caro. Creen que no es un negocio, si no economía colaborativa.

Los conductores de BlaBlaCar, no dudan: "no hago negocio, como mucho me sale gratis a mi", "no es negocio aunque llenes el coche, también pagas ruedas, seguro y es mucho gasto", argumentan.

Pero lo cierto es que, según un estudio realizado por la patronal Confebus, rutas como la de Madrid-Valencia la cubren más de 150 vehículos al día.

Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Blablacar. Aseguran que cuando detectan alguna conducta sospechosa eliminan al usuario y niegan todas las acusaciones.

"BlaBlaCar no es un medio de transporte sino una red social que conecta personas que viajan hacia un mismo lugar compartiendo los gastos del viaje. No existe ánimo de lucro por parte de los usuarios", argumentan desde la plataforma.

Ahora, el mismo juzgado que cerró Uber, tendrá que decidir si impone medidas cautelares y cierra la mayor plataforma para compartir coche en España.