Bernardos aplaude la medida del Gobierno de bonificar a los caseros que no suban los alquileres: "Gana el propietario y el inquilino"

Gonzalo Bernardos valora en este vídeo la medida anunciada por el Gobierno de bonificar a los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos con el 100% del IRPF y se muestra rotundo sobre las críticas de Sumar.

Más Vale Tarde analiza con Gonzalo Bernardos el anuncio del Gobierno, que estudia bonificar a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos con el 100% del IRPF. Una medida que Sumar ya ha comunicado que no apoya.

El economista explica en el vídeo sobre estas líneas que "solo el 4,3% de las viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios" y que el propietario pequeño "busca un inquilino que le cuide bien la casa y que le pague religiosamente", por lo que a ese propietario "lo que no le interesa es cambiar de inquilino".

En este sentido, Bernardos considera que este incentivo fiscal sería "una subida muy inteligente" en la que "gana el propietario y gana el inquilino", pues mientras el primero "gana más dinero", el segundo "paga lo mismo que pagaba".

De hecho, el experto considera que muchas más personas podrían adherirse a esta medida si se le hubiera permitido a los propietarios "subir un poquito".

Respecto a las críticas de Sumar, afirma que se trata de un "partido populista" cuyas medidas en materia de vivienda "son desastrosas" y que su visión del mercado de la vivienda es de "película de Robin Hood". "Es patético. Una buena parte de cómo está el mercado de la vivienda es consecuencia de siete años de medidas equivocadas tomadas por este Gobierno a instancias de Sumar", sentencia.

