Benjamín Prado, muy crítico con las viviendas turísticas: "Estamos convirtiendo nuestras ciudades en parques temáticos"

Benjamín Prado ha criticado duramente el auge de los pisos turísticos en las ciudades. El escritor lo ha hecho en Más Vale Tarde, tras conocerse la situación de varias familias que podrían perder sus viviendas en Madrid.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Benjamín Prado se ha mostrado muy crítico con la existencia de los pisos turísticos en las ciudades. Su opinión surge tras conocerse que la Casa de Alba ha enviado una carta a 75 familias que viven en un edificio situado entre la calle de Manuel y la calle del Duque de Liria.

En esa carta, se informa a los vecinos de que, debido a la rehabilitación del bloque, no se renovarán los contratos de alquiler cuando estos expiren y se les invita a abandonar sus viviendas en los próximos meses. Los inquilinos sospechan que el objetivo es convertir sus casas en pisos turísticos.

"Este país se va al abismo", sentencia el escritor. "Estamos eliminando las ciudades de los mapas, estamos echando a la gente de los barrios, estamos quitando la vida real de las ciudades para convertirlas en parques temáticos", critica Prado.

Además, el escritor advierte de que seguir explotando el negocio de los pisos turísticos en las grandes capitales terminará afectando al conjunto del turismo en España. "Creo que es una gestión equivocada de esa gallina de huevos de oro que es el turismo en España", opina Benjamín Prado.

