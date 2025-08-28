Benjamín Prado, sobre Mañueco y Rueda: "Entre los que maltratan a los bomberos tampoco se pisan la manguera"

Alfonso Rueda salía hoy en defensa de Mañueco tras el desplante de ayer de los brigadistas forestales y Benjamín Prado considera que habría que preguntarle "por qué no ha ejecutado 11 millones del presupuesto en prevención".

La imagen de hoy del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, saludando a los brigadistas forestales junto a los reyes Felipe VI y Letizia, distaba mucho de la de ayer con Alfonso Fernández Mañueco, que recibía el desplante de los bomberos.

El propio Rueda salía en defensa de Mañueco, del que aseguraba que "intenta hacerlo lo mejor posible".

"Entre los que maltratan a los bomberos tampoco se pisan la manguera", reacciona Benjamín Prado en el vídeo sobre estas líneas, donde pregunta al presidente gallego "dónde están los 7.000 efectivos que dijo que tenía listos para actuar y se quedaron en menos de 4.000" o "por qué no ha ejecutado 11 millones del presupuesto para prevenir incendios forestales".

Benjamín considera que también habría que cuestionar a Rueda "por qué siguen insistiendo en que esto es una cosa de pirómanos", algo que en su opinión es "negar la realidad de manera bastante ostensible".