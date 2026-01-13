Benjamín Prado: "A Julio Iglesias se le ha reído que fuera un truhan toda la vida y detrás había algo mucho peor"

El artista ha sido denunciado por dos exempleadas por unos hechos que se produjeron en el año 2021. Estas trabajaban en las casa que el cantante tiene en Bahamas y República Dominicana.

Julio Iglesias ha sido denunciado por dos de sus exempleadas por agresión sexual y trata de seres humanos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En una investigación llevada a cabo por 'eldiario.es', en colaboración con Univision Noticias.

Benjamín Prado, a pesar de que tiene muchas amistades del mundo de la música, nunca ha coincidido con el cantante. El escritor recuerda que una de sus canciones más conocidas es 'Soy un truhan, soy un señor'. "Se le ha reído que fuera un truhan toda la vida", apunta.

"Se le ha reído mucho cuando salía al escenario y decía 'me he acostado con 3.000 mujeres', cuando dijo 'tengo que hacer el amor tres veces al día'... esas cosas que, para mí, en mi manera de ver la vida son bastante espesitas, se le han reído y, ahora, nos damos cuenta de que detrás había algo mucho peor", reflexiona, "creo que impensable".

"Nadie lo podía sospechar", expone Iñaki López, "pero, no es que solo era un cantante de éxito internacional, es que es verdad que, durante algunas décadas, era un ejemplo de masculinidad". Prado cuenta que sí que ha podido conocer gente que ha tratado a Iglesias y contaban que el cantante "tiene un ejército de servidumbre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.