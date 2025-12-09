Ahora

Más Vale Tarde

Benjamín Prado, sobre el hospital de Torrejón: "Convierte a los pacientes en clientes y la sanidad en un negocio"

'El País' ha publicado un audio de Pablo Gallartt, CEO de Ribera Salud, en el que sugiere priorizar procesos rentables en el Hospital de Torrejón. Benjamín Prado critica duramente esta medida y alerta sobre la privatización de la sanidad.

El diario 'El País' publicaba esta mañana el audio completo de Pablo Gallartt, CEO de Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital de Torrejón, en el que pide aumentar las listas de espera y priorizar aquellos procesos que sean rentables para así elevar la EBTIDA del centro.

Tras conocer esta información, Benjamín Prado se mostró muy crítico con la situación. "Está la privatización de la Sanidad", asegura el colaborador. "Convierte a los pacientes en clientes, la sanidad en un negocio y los derechos en privilegios que disfrutan unos cuantos con los impuestos de todos", opinó Prado.

Asimismo, señala que lo que se está viviendo en la Comunidad de Madrid a través de la gestión de este tipo de empresas es "la privatización de un servicio esencial como lo es la sanidad". Algo que recuerda que es "antidemocrático y anticonstitucional".

